啞火紅魔靠小將止頹 熱刺迎諾域治求返勝軌

熱刺vs.諾域治 now623台 明晨03：30直播

曼聯vs.般尼 now621台 明晨04：15直播

曼聯前日在雙紅會淨吞利物浦兩蛋，昨日更因對羅拔圖法明奴的入球投訴過激，被英格蘭足總檢控。紅魔賽前證實拉舒福特因壓力性骨折，養傷最少6周。阿仙奴名宿伊恩胡禮便批評蘇斯克查只顧帥位，罔顧球員健康，蘇帥承認「福仔」早在3周前作客般尼時便覺背痛，但與對狼隊傷出一事無關：「我們一直好好照顧他，有時不用練波而去做治療，有些比賽也刻意不讓他踢足全場。然後，就出現了這次新傷。」

無意提拔青年軍 蘇帥加快收購步伐

蘇斯克查希望福仔盡早康復，但表示毋懼傷兵問題：「美臣（格連活特）會有更多機會，桑馬達亦需要肩負更多，我們足以應付這情况」。在明晨迎戰般尼之時，蘇帥指暫無意提拔更多青年軍，有傳曼聯考慮加入爭奪AC米蘭前鋒比亞迪克，據報亦提高對波基斯費南迪斯的報價，外間普遍相信財困的士砵亭會在本月放人。

另一邊廂的熱刺在哈利卡尼傷出後，對利物浦與屈福特均未能入球，但對手諾域治開季23場失45球，長踞包尾，兼有中場主力貝安迪亞傷出，相反熱刺中場尼當比利已復操。

路斯不滿被收起 摩帥指軍醫稱傷

主帥摩連奴則確認基斯甸艾歷臣是役會正選上陣，儘管國際米蘭已公開表示正式報價1100萬鎊（約1.12億港元），求購這名丹麥隊中場。對於有報道指，後衛丹尼路斯因未列入上輪對屈福特的比賽名單，與摩連奴關係緊張，後者只解釋軍醫告知他路斯有傷：「我很意外上周五他準備好操練，但我已計劃好由坦根加正選，賴恩施斯隆後備替補。」

（英超消息）