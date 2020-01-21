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2020年1月21日星期二
廠兵誓煞車止頹 落後10分前4勢危 將帥喜見球迷支持
紅軍輕取曼聯 拋離曼城16分
大埔亞冠外陷傷兵潮 征大馬冀返勝軌 戴貝碧首督師料變陣
美斯奠勝 新帥響頭炮巴塞返榜首
C朗起孖 祖雲領前國米4分
嘉奧芙再挫大威 禾琪大坂晉次圈
體壇快訊：東方ABL挑燈迎熱火
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【明報專訊】（請看附圖）
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