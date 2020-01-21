廠兵誓煞車止頹 落後10分前4勢危 將帥喜見球迷支持

車路士vs.阿仙奴 now611/621台 明晨04：15直播

阿迪達上月下旬走馬上任，首率阿仙奴作客般尼茅夫言和，翌仗主場受挫車路士，連同足總盃淘汰列斯聯在內，這西班牙籍少帥共6次領軍錄得2勝3和1負；換言之，英超只曾勝出1次。然而阿仙奴上周六主場打和錫菲聯期間，縱使前鋒奧巴美揚開始3場停賽刑期，但控球率達61%，11射4中的攻門都有一定水準，8次關鍵傳送也比對手為佳，故仍獲球迷首肯。

梅斯達菲強調阿仙奴團結一致

阿迪達說：「我們獲得支持者肯定，他們很欣賞球隊所做的每一件事。非常感謝他們。氣氛與一個月前相比已截然不同。」獲阿迪達留用的梅斯達菲亦說：「我們已團結一致，無論順景或逆景，都會一起面對。」料今季備受抨擊的梅斯達菲，明晨料會再與大衛雷斯握守中路。梅斯達菲續指出，不應理會阿仙奴以23戰得29分名列第10的成績，而是視此役為追貼車路士的機會，方法是「相信阿迪達，將練習所學的用到賽場上」。

惟阿仙奴的問題是奧巴美揚續坐波監外，傳言獲馬德里體育會垂青的拿卡錫迪也已連續7仗「食白果」，並因基蘭泰亞尼及哥拉辛拿斯受傷，需由小將巴卡約沙卡充任左閘。

車路士則有基斯甸普列錫、列斯占士及馬高斯阿朗素無緣作賽，而隊友基奧特和域陀摩西斯則續傳出本月內離隊消息。此外，全球最高身價的門將阿列沙巴拿加，據報英超撲救只得54%而敬陪末席，與以83%榮膺最佳的利物浦門將艾利臣比加成天淵之別。

曼城征錫菲聯 主耶穌料掛帥

同日另一具瞄頭賽事是次席曼城作客第7的錫菲聯，料客軍主帥哥迪奧拿將作輪換，「主耶穌」加比爾捷西斯、馬列斯及基爾獲加等有望擔正。曼城上月尾在首循環以2：0勝出。