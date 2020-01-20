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2020年1月20日星期一
華迪宴客 李城反負般尼 車路士遭紐卡素絕殺 林柏特怨攻力不濟
伊巴掛帥ＡC險勝 國米缺楊格被逼和
拜仁4蛋贈哈化升次席
傑運候選名單出爐 吳安儀平常心爭七度蟬聯
何詩蓓冠軍賽3金3銀收官回港
澳網山火中開鑼 禾琪鬥美國黑馬
麥基哥復出戰40秒TKO對手 創UFC紀錄
體壇快訊：愉園逼和元朗 黎培基開齋
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【明報專訊】（請看附圖）
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