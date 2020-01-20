體壇快訊：愉園逼和元朗 黎培基開齋

謝俊賢再破萬米港青紀錄

港隊新星謝俊賢昨在灣仔出戰田徑季前試賽，於男子1萬米做出31分59.01秒，將自己上季創下的香港青年紀錄，推前逾半分鐘，但屈居陳家豪及余顯華之下摘季。黃卓寧則在女子組力壓羅映潮，以37分16.12秒完賽，較湯樂榆的舊港青紀錄快32.3秒。

韓國晉U23亞洲盃4強

韓國隊昨在U23亞洲盃8強，戰至補時由蔚山現代中場李東慶直射罰球絕殺，以2：1擊敗約旦隊晉級。另外，亞洲足協日前禁止伊朗主場作賽，有傳4支伊朗球會杯葛今年亞冠，而事件或影響港隊3月作客該國的世界盃外圍賽賽事。

湖人公鹿獲勝續守分岸第一

洛杉磯湖人憑勒邦占士攻入31分，在NBA常規賽作客以124：115擊敗休斯敦火箭，續排西岸第一。東岸的聯盟一哥密爾沃基公鹿則以117：97挫布魯克林籃網。

基丁安東尼印尼主場破錦標荒

基丁安東尼昨主場出戰印尼羽毛球大師賽，在男單決賽反勝丹麥球手安東臣，結束15個月錦標荒。女單方面，泰國的拉特查諾挫西班牙的馬蓮，近9個月首次封后。