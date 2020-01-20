華迪宴客 李城反負般尼 車路士遭紐卡素絕殺 林柏特怨攻力不濟

般尼與李斯特城上半場控球率「五五波」，而且後者4次攻門也只多對方1次。33分鐘，般尼中場失球，皮球最終落在哈維班尼斯腳下，這中場長驅直入最終射入。下半場56分鐘，般尼中鋒基斯活特門前「執死雞」扳平。68分鐘，李城前鋒占美華迪操刀極刑被般尼門將尼克普比撲出。79分鐘，般尼中場艾殊利韋斯活特怒射破網，鎖定2：1勝局及結束四連敗頹勢。

李城落後曼城3分 續守第3

車路士作客紐卡素是擁有七成控球權，19次攻門多紐卡素13次，但4次「中框」只多敵軍2次，而「喜鵲」中場艾錫希頓卻在補時3分鐘一「槌」定音，賽後以29分升上第12。車路士前鋒前鋒譚美阿巴謙近期腳風不順，7場英超只入兩球，林柏特說：「你不能只依賴阿巴謙。這支球隊的球員擁有天賦。我們控制戰局，卻無法將皮球送入網。這就是球隊本季部分的寫照。」

阿迪達斥VAR未改判致失兩分

與紐卡素同分的第10位球隊阿仙奴方面，領隊阿迪達指被視像裁判（VAR）搶走2分。事緣禁區內的「兵工廠」前鋒尼高拉斯比比，明顯被錫菲聯後衛積奧干尼踢跌卻未獲12碼。阿迪達說：「這情况與上月不敵車路士時一樣。我不知道我們還需要用多少件協助（執法）工具？」阿仙奴是英超傳統Big 6中，近7場聯賽成績最差的一隊（見上表）。

至於曼城作客被水晶宮逼和2：2後，主帥哥迪奧拿對衛冕仍未絕望：「我們仍會嘗試繼續爭標。仍有很多比賽，而你亦需嘗試確保取得下季歐聯入場劵。」對於末段痛失兩分，哥帥認為是輸反擊。