跑遍六大馬 裕神拒停步 少數Sub 3達人 再戰渣馬砥礪前行

跑圈內人稱黃健裕作「裕神」，不全因為他有驚人速度，他至今跑過的30次全馬，22次Sub 3，但為數不少是僅僅熟。在香港跑到二字頭後，阿裕於2013年首次外闖，以達標時間挑戰波士頓。嚴格來說，當日他沒完全經歷炸彈恐襲：「大概是取回行李、換衫時，感覺到周邊的人有點緊張，但當時不知道發生什麼事，一、兩個鐘後回酒店看新聞，才知情况如此嚴重。」

經歷恐襲未留陰影 學會享受不同比賽

不愉快是一回事，阿裕倒沒有什麼陰影：「就如他們的口號『Boston Strong（波士頓要堅強）』，之後一年更多人走出來支持波馬，面對一些可以稱之為惡勢力，不因為有人放炸彈而懼怕。」他當年因而由教師轉職社工，現從事有關食物銀行的工作，亦創立社交專頁《跑Tee共享》助人（見另文）。

阿裕在長跑路上亦有新目標：完成六大馬。他笑說「原本沒什麼世界觀」，不過接觸的其他跑手，發覺不同比賽都值得感受，特別是參加一個六大馬跑手的分享會後：「可以選擇攤開慢慢抽中籤，隔幾年玩一個；另一種就是趁狀態好時快點完成。我就選擇了後者，認真思考怎樣報齊六大，怎樣保持狀態，抽不到籤用其他方法報，盼一兩年內完成。」

每周平均練百公里自得其樂

由4年前紐約馬起計，阿裕上報賽會的六大Sub 3成績，前後相距不足兩年（2017年波馬以2小時58分完走）。他上月更在日本埼玉創下全馬個人最佳，今年賽季由以色列一項半馬展開，今日則參加台北渣打馬拉松。跑齡14年的他平均每周練100公里，笑言趁跑得動，就玩多點，去外國比賽也觀察其他國家跑步的特色，算是年中無休：「有些人說這是一種苦樂，很多人喜歡，但又有好多人說不再跑，因為最後幾公里可以很辛苦。然而過了終點，又會想幾時再報下一場，跑全馬的人對這較有同感。」

下月9日，阿裕將再戰渣打香港馬拉松，對於想挑戰海外比賽的跑手，六大馬以外，他也推介巴黎馬拉松：「Expo（賽前展覽）相當大型，路線途經名勝也多，巴黎鐵塔、聖母院，再在凱旋門前衝線。」他稱雖然比賽時無暇觀賞景色，「但至少你知跑到什麼地方」。

記者：方嘉豪

攝影：李紹昌