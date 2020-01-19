英超雙紅會 紅魔缺福將 拉舒福特勢缺陣 作客利物浦求奇迹

利物浦vs.曼聯 now611/621台 明晨00：30直播

這或許要先怪罪蘇帥自己，在上周中足總盃重賽急於求勝，派拉舒福特上陣，結果弄傷背部。他昨晨承認，這名前鋒上陣機會不大：「他會作更多測試，但估計大概仍未準備好。我沒引頸以待，但還有48小時。」有統計指，曼聯3名前鋒拉舒福特、安東尼馬迪爾及格連活特，今季各項賽事攻入39球，較利物浦「埃及文明」組合多一球，但過去自己駕車出入訓練營的「福仔」，近幾日都由朋友接載，蘇帥渴望的奇迹，似乎難以實現。

馬古尼任隊長 蘇帥派定心丸

曼聯在首循環正是憑拉舒福特的入球，領先大半場，最終末段被拉爾拉拿近門扳平，僅和利物浦。當日正選的除了福仔，麥湯米尼與馬高斯盧祖明晨亦倦勤，艾舒利楊格更已加盟國際米蘭，隊長臂章落在加盟僅5個月的哈利馬古尼上。面對質疑聲，蘇帥說：「他加盟後呈現出領袖材料，領導着較年輕的隊友。」

昨日傳出曼聯未能收購士砵亭中場波基斯費南迪斯，稱曼聯開出的轉會獎金條款嚴苛，包括贏得金球獎前三及歐聯，令士砵亭不滿。

紅軍逾千日主場不敗

另一邊的利物浦則已逾1000日聯賽主場不敗，今季21戰61分在榜首拋離對手，然而高普承認難以複製費格遜年代的曼聯皇朝，亦感覺到敵對球會愈來愈多：「利物浦比一般球會擁有更多宿敵，可能是因為歷史與往績的緣故吧。對曼聯、對愛華頓是最重要的比賽，而曼城也漸漸成為我們的敵人。」他又指非洲國家盃明年重返1月舉行，對擁有穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼與拿比基達的利物浦是災難，亦削弱球隊引入非洲兵的意欲。

另外，排第3的李斯特城今晚作客般尼，領隊羅渣士稱隊長韋斯摩根可候命，而因膝傷缺陣兩輪的中場尼迪迪亦會在本周復操。