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2020年1月18日星期六
熱刺失防中失天下 右後防不穩 征屈福特恐靠偷雞
奧巴停賽 阿迪達鼓勵拿卡破入球荒
楊格勢投國米 馬古尼當曼聯新隊長
皇馬鬥西維爾 3鋒復出搶榜首
李卓耀印尼賽挫石宇奇晉4強
體壇快訊：拔萃男籃D1重奪冠軍
SAT周六足球直播
滯在兩年記 井川迎難而上 無悔留港 鼠年樂見挑戰
井川祐輔「滯在香港」日程表
確立足球哲學 傳球走位並重
籲川崎前鋒換血 脇坂泰斗接班可期
港足港聯賀歲盃名單出爐 港超7隊派兵出戰
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井川祐輔「滯在香港」日程表
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【明報專訊】（請看附圖）
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