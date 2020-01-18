滯在兩年記 井川迎難而上 無悔留港 鼠年樂見挑戰

文：余瑋

圖：李紹昌、受訪者提供

兩年前，記者訪問剛來港發展的井川祐輔，他訂下多踢3年的目標，冀職業生涯達20年。事與願違，過去一年對於這名前川崎前鋒中堅，可說是荊棘滿途。Iga去年初突然被東方龍獅解約，之後到另一港超隊傑志跟操，去夏獲港甲深水埗招手，但最終出任港丙新軍蘭斯貝利主教練，並在去年11月11日宣布掛靴，結束18年職業生涯。

兩年後的今日，記者再次訪問井川，由當年需要日文翻譯，如今已可用英文對答，他說為了有更好溝通，堅持以英語指導足球訓練，還笑言會努力學習廣東話。Iga決定留港其一主因，是為3名兒子得到更好教育，長子和次子現時已可略說英語和廣東話。

一家五口 搬往東涌減開支

香港百物騰貴，作為一家五口之主，太太又是全職主婦，開支之大可想而知，Iga苦笑承認，經濟狀况不算理想，很多時需動用積蓄，最近亦搬至東涌，減輕房租等開支。現時他的生活比日職球員繁忙得多，除了領港丙球隊比賽，去年9月更開設足球學校，指導居港日童及本地學生，同時兼職小學校隊教練、私人健身教練，幾乎填滿日程表。雖然問到會否再做職業球員時，他直言踢波日子已「足夠」，但周末偶然在街場，他還是會與居港日籍友人享受足球。

也許井川身邊不少人或球迷都有疑問，「為何留在香港、不回日本？」他笑了一下，透露掛靴後若立即返回日本，會獲川崎前鋒聘任為U17青年軍教練，不過若可再選一次，依然選擇來港：「我的夢想是到海外踢足球和體驗生活。我已踢了17年日職，每季過着相同模式，也會感到厭倦。很多球員掛靴後，或會選擇一條較容易及安穩的道路，但人生有時只有一次機會，我選擇給自己一個挑戰。雖然有很多不明朗因素，但現在的我很快樂，一切都感到很新鮮。」

考教練牌 盼領港丙隊升超

2019年是井川祐輔的人生轉捩點，展望新一年，他在揮春寫下「前進」二字，表達爭取長時間留港的決心，還有不少大計，既要完成亞洲足協B級教練牌照，想領蘭斯貝利升上港超，亦希望為香港足球出力，成為促進港、日足球交流的橋樑，帶本地學童赴日交流，甚至試做說客，邀請川崎前鋒來港參加賀歲盃等邀請賽。他還笑言：「若然有機會成為港足主教練，我一定會接受這個挑戰。」