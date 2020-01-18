熱刺失防中失天下 右後防不穩 征屈福特恐靠偷雞

屈福特vs.熱刺 now611/621台 晚上20：30直播

問題為好睇與否的標準很主觀。有人覺得摩佬上周部署恰當，麾下演出亦理想，可是同樣有人批評戰術太保守，僅在最後十多二十分鐘才谷前；甚至再數遠少少，上季起也有熱刺球迷不滿普捷天奴偏重長傳，踢得醜陋。那不妨回顧年多前柏高的評語。重點為優秀的墮後中場從缺，迪比利退化（其後離隊）而哈利雲克斯接不了班。以後衛或門將為起點經中場的地面推進行不通，為了揚長避短、善用陣中一流鋒將，多用長傳實屬情非得已。今季收購尼當比利本屬正確之舉，無奈適應需時偏逢傷患頻仍，何况立即預期他學到迪比利的防守位置感及decision making也不合理。

尼當比利頻傷 奧里亞焗攻失平衡

此所以，當摩佬頭威頭勢時便捧到天咁高、近績回落則轉軚評為效果不似預期，乃最不入流的所謂分析，連究竟預期着什麼也說不出個所以然來。普捷天奴手執的人腳，被算死草班主搞到殘缺不全軍心不穩，摩佬接手初期算是換帥的刺激效應，接着可視為正常的均值回歸，類似蘇B重返曼聯的走勢。由於基本面沒變，倘預期出現任何明顯反彈皆不切實際。相比普捷天奴，摩佬有些做得較好、有些做得不夠好，熱刺有否改善無法一概而論，八個蓋冚十個煲就係咁上下。

所欠的兩個蓋，一個乃上述的墮後/防守中場，剛借用（又係借！）的謝特臣費南迪斯看來非此類型；第二個是今季也曾提及的右閘，具體而言乃奧里亞的攻強守弱。平心而論，摩佬已很努力嘗試拉上補下，最初用上三/四後衛混合，進攻時讓奧里亞化身翼鋒，左閘則留後收中，避免暴露太多空位易輸反擊；接着索性變為三中堅陣式，由得奧里亞司職翼衛減少防務；上仗再改成四/五後衛混合，奧里亞推上右中場封鎖紅軍左閘羅拔臣。整體上確實紓緩了右後防的不安，可是不平衡的排陣只會促成不平衡的發揮，例如前一輪聯賽輸給修咸頓，以補位力強的穆沙施素高任右中場，就令右路的小區域二打二突圍能力匱乏，終致攻守兩端俱受拖累。

卡尼重創最傷 迪利阿里失好拍檔

失三分予聖徒也許並非最傷，更傷是哈利卡尼於該仗重創。難得迪利阿里獲摩佬重新固定在最佳的十號/第二前鋒位置，轉頭卻失去好拍檔。柏高想不出熱刺有何顯淺方案可挫屈福特，遑論大黃蜂自擊退曼聯起四勝一和，是以只為摩佬定下有分落袋的目標，起碼威過蘇B。好消息是洛里斯昨天復操，但跟是役無關；另一好消息是屈福特雖然冬窗引入兩名前鋒，但下周二及周四（可能再加周日）密集應付聯賽及足總盃，或讓熱刺有機會偷雞——用偷雞形容熱刺，會否過火咗啲？

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。