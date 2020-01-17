體壇快訊：漢華重奪D1男甲籃球冠軍

湖人九連勝斷纜

洛杉磯湖人昨於NBA常規賽迎戰奧蘭多魔術，勒邦占士完場前未能守住客軍後衛富斯，再射失3分球，令球隊以118：119僅敗，九連勝斷纜，但湖人續居西岸榜首。

菲盼代武漢辦奧運外圍賽

奧運拳擊亞洲及大洋區外圍賽，原定下月3日在武漢展開，港將曹星如亦會參戰。不過，當地爆發新型冠狀病毒引起的肺炎，菲律賓拳擊總會昨表示，已向國際奧委會提出接手主辦的要求，同時透露有多個地區願意承辦。

PSG大勝摩納哥

基利安麥巴比昨晨梅開二度，尼馬及沙拉比亞亦各入一球，助法甲一哥巴黎聖日耳門（PSG）作客以4：1大勝摩納哥，賽後20戰得49分，拋離次席馬賽8分。

慕遜加柏訪史浩克搶榜首

德甲歇冬完畢，明晨先演第5位史浩克04迎戰次席慕遜加柏的獨腳戲。慕軍只有守將賓斯拜尼缺陣，若凱旋便可以1分反壓RB萊比錫，重登榜首。此外，拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基早前完成腹股溝手術，昨日復操，後日作客哈化柏林有望候命。