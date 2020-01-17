曼聯足總盃「慘勝」狼隊 蘇帥認調動不當 拉舒福特或缺陣雙紅會

狼隊攻擊手柏度尼圖早段射破曼聯後備門將李爾格蘭十指關，但視像裁判（VAR）確認另一前鋒魯爾占美尼斯手球在先，推翻入球。蘇斯克查在64分鐘變陣，拉舒福特與中場安達斯彭利拿，入替格連活特和丹尼爾占士。3分鐘後，曼聯鋒將安東尼馬迪爾直線交桑馬達單刀乖巧射入。

後備替16分鐘遭撞傷左背

惟「福仔」拉舒福特其後被敵衛馬特杜靴迪撞傷左背，於80分鐘由連格入替。曼聯終以1：0勝出，本月26日與上屆亞軍屈福特或英甲的燦美爾爭入16強。主場的燦美爾由於球場積水，前天未能與屈福特重賽，需改至下周四再戰。同日英冠球隊卡迪夫城，作客以4：3險勝英乙的卡素爾，下周六第4圈將作客另一英冠球隊雷丁。

波基斯日內加盟 傳紅魔垂青米利克

蘇帥說：「我們並不想派拉舒福特落場，所以他先列後備，但我們需要這場勝仗。他的背傷已持續一段時間，今次又被撞傷另一位置，令他不能跑動，暫時未知傷勢，需視乎診斷結果。他有參與進攻，是正面訊號，但總體而言，此役臨時調配是適得其反。」對於桑馬達之瀟灑入球，蘇帥說：「他是另一層次的，有技術，沉着，甚至有速度。」不受重用的桑馬達今季只入兩球，另一球來自歐霸，英超仍未開齋。

福仔的受傷令曼聯雪上加霜，不利爭取季尾英超前4衝線，是以本月增兵消息不斷，最新是傳言垂青身價6000萬鎊（約6億港元）的拿玻里前鋒米利克，以及從馬德里體育會借用中場馬高斯洛蘭迪。盛傳短期內來投的士砵亭中場波基斯費南迪斯方面，據報其經理人佐治文迪斯昨與曼聯高層一起觀戰。有報道指士砵亭明晨葡超迎戰賓菲加的里斯本打吡戰，勢成這名25歲球星的告別戰。