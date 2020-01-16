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2020年1月16日星期四
艾歷臣勢離熱刺投國米 足總盃領軍晉級 摩帥：他可昂首離開
14歲任遊冬青奧奪金 隨混合隊稱霸冰球賽 寫港歷史
何詩蓓冠軍系列賽深圳站添2銀
飛馬鬥傑志 兩軍新兵勢亮相
協恩女籃甲組決賽挫寶覺15連霸
球手因空氣污染退賽 澳網外圍賽再延期
伍家朗李卓耀印尼賽分途挫勁敵過關
盧卡古22秒開紀錄 國米意盃大勝闖8強
體壇快訊：國足U23亞洲盃全敗出局
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【明報專訊】（請看附圖）
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