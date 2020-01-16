艾歷臣勢離熱刺投國米 足總盃領軍晉級 摩帥：他可昂首離開

熱刺憑兩名阿根廷國腳中場盧施素及拉美拿各建一功，主場以2：1擊敗有中場佐治沙維利末段「破蛋」的英冠球會米杜士堡，將與修咸頓爭入16強。是役為熱刺踢足全場的中場基斯甸艾歷臣，據報短期內轉投意甲勁旅國際米蘭。

轉會費料僅8600萬

這名27歲丹麥隊球星於2013年，由阿積士以1100萬鎊（約1.1億港元）加盟熱刺，一直備受重用，惟今季後約滿的他一直未續約，被指有離心。昨晨一仗或是他在熱刺的告別戰，皆因意媒盛傳艾歷臣已同意國際米蘭的轉會條件，勢以850萬鎊轉會費轉戰意大利球壇，簽約至2024年。對此，熱刺主帥摩連奴賽後未正面回應，只盛讚這名中場的表現，但又希望他即使決定轉會，亦能以上佳表現昂首離去。

借用謝特臣費南迪斯 摩帥首簽

不過熱刺同日率先由葡超勁旅賓菲加，借入21歲葡萄牙隊中場新星謝特臣費南迪斯，為期18個月，並擁有優先收購權，是新帥摩連奴領軍以來首簽。這名被視為艾歷臣替代品的新兵，上季於葡超嶄露頭角，助賓菲加奪得聯賽冠軍。他加盟後接受球會專訪，透露在英超踢球是他的夢想，能加入一支英超強隊是夢想成真。

另外，紐卡素在另一場足總盃重賽，主場以4：1大勝英甲球會羅奇代爾，第4圈將鬥同為英甲的牛津聯。至於今晨出戰足總盃重賽的曼聯，因中東局勢不穩，取消原定下月初赴阿聯酋迪拜的集訓。