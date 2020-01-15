愛情滋潤 史堤芬絲揮拍重生 情定美國隊長艾迪杜里 澳網再出發

2019年4月，史堤芬絲在網上寫出「永遠願意」，宣布與FC多倫多前鋒艾迪杜里訂婚。艾迪杜里陪史堤芬絲走過腳掌骨折，養傷1年在美國公開賽首奪大滿貫的日子，至今兩人拍拖逾3年，原來識於微時。史堤芬絲透露年長4年的對方是學長：「讀書的時候，他經常欺凌我。有次他將我丟進垃圾桶，要我媽撿我出來才能上堂……不過我們現在成長了很多，他現在擁有愛心，也是個好爸爸。」艾迪杜里與前女友所生的5歲兒子，也不時出現在史堤芬絲的照片，因為她明白一個完整家庭的重要。

曾隨親戚接觸殯儀業 懂珍惜眼前

父母離異，親戚做殯儀生意，史堤芬絲年少便懂離別之情，她坦言不喜歡幫屍體穿壽衣，但對防腐等方面有興趣：「我有個夏天去幫忙，看到家人哭起來，也跟着哭，他們可能認定我不適合做這一行，哈哈。不過，這些事也令人會珍惜眼前。」

史堤芬絲在網球路上，亦更學懂珍惜。贏出2017年美網，但翌年下半季接連失利，使她與合作多年的教練卡莫梅利分道揚鑣，年終賽獲亞軍只是假像。她說：「那段時間的生活相當沒規律，有小休的感覺，但不是自己需要的。」

換教練冀重上軌道 今屆誓當奇兵

聘請舒拉寶娃前教練未能幫到自己，史堤芬絲在2019年8月重聘卡莫梅利。世界排名回到25位的她，相信享受網球及家庭生活，能助自己重上軌道：「這是最好的位置，我在場內外都比以前更清醒，有助爭取成績。」這次艾迪杜里與教練梅利首次一同隨行，史堤芬絲能保持穩定發揮的話，再展昔日攻守兼備的她，仍是今屆澳網不容忽視的奇兵，再進一步的，自然是入選奧運隊，今夏出戰東京。

明報記者