何詩蓓冠軍系列賽掃兩金 力壓奧運金牌泳手 深圳站搶頭威

孫楊200自失冠 劉湘50背封后

港將何詩蓓先於100米自由泳，以53.47秒摘金，只慢自己保持的香港紀錄0.15秒，1小時後她再伙美國、荷蘭及瑞典隊泳手，在4x100米男女自由泳接力奪冠。賽事屬邀請性質，參賽最低要求是世界賽游進決賽，去年兩奪奧運資格的她，昨手握星形獎座總結2019年：「亞洲最佳泳手、各項賽事獎項，對我來說都是短期目標，最重要是東京奧運，所以去年即使值得開心，今年其實要更努力，進步空間還很大。」何詩蓓今日還會挾香港紀錄保持者身分，在200米自由泳決戰3名世界級泳手，壓軸再戰混合泳接力爭金。

中國隊星將孫楊同日在數百粉絲吶喊下，在200米自由泳做出1分46.53秒，以0.03秒之差敗予立陶宛隊泳手奪亞。早前在外地比賽屢惹爭議，他賽後未有失望，亦主動與對手握手。而另一中國隊女將劉湘，則以27.36秒在50米背泳封后；二人今日亦會與隊友傅園慧分途爭標。