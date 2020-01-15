薛迪安掌巴塞帥印 簽約兩年半 稱享受看美斯比賽

薛迪安昨首次會晤傳媒，他說：「我將盡力把我的熱情和願望傳達給球員。我的目標是贏盡所有冠軍。我近年很享受觀看美斯、他的隊友和巴塞隆拿的比賽。我肯定我們的關係將會非常要好。另外，我也會提攜新秀，他們將在一隊獲得機會。」他已於昨早首次督師操練，備戰下周日西甲主場迎戰CF格蘭納達的首場賽事。

仰慕告魯夫 強調控球踢法

巴塞在聲明中指出：「薛迪安是西班牙球壇其中一個最富經驗的教練。執教生涯當中，他一直是個以控球為基礎的進攻足球支持者，這對球迷很有吸引力。」他亦曾多次透露，仰慕已故的巴塞前帥告魯夫，而其足球理念與目前的巴塞風格不謀而合，名句是「若控球在腳，便不會失球，除非擺烏龍」，以及「控球在腳令你成為球員，不應追着足球比賽」。

薛迪安球員時代司職中場，大部分時間效力家鄉球會桑坦德，其間也曾為馬德里體育賣力，曾代表西班牙出賽3次，曾出席1986年世界盃，2001年展開教練生涯，在低組別打滾多年，直至2016年率領「升班馬」拉斯彭馬斯，以第11名完成西甲才打響名堂，之後又帶領貝迪斯在2017/18年西甲排名第6名及取得歐霸參賽權，翌季更作客以4：3挫巴塞，卻在去年1月被革職。

巴塞炒華維迪 17年首季中易帥

巴塞上周在西班牙超級盃4強賽出局，成為55歲的華維迪被革職的導火線，令他成為2003年1月的前帥尹戈爾後，首個被巴塞季中解聘的教頭。有傳巴塞曾斟介名宿沙維回巢執教，但據報後者最快到今夏才能接手。雖然巴塞對外公布與薛迪安簽約至2022年夏天，但《世界體育報》報道，合約雙方每季尾均可自由選擇解約，意味着沙維仍有望重返巴塞。

（西甲消息）