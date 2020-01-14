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2020年1月14日星期二
皇馬11次稱霸西超盃 互射12碼挫馬體會 主帥施丹9場決賽全勝
阿蘇膝傷唞4月 沙維拒接手巴塞
曼城破維拉返次席 阿古路升射手榜第4 看齊名宿林柏特
C朗極刑奠勝 祖雲重登榜首
PSG遭摩軍逼和 法甲六連勝斷纜
鄧筵霑梅開二度 男拔萃D1四連霸
林嘉緯北上投富力 與盧均宜再並肩
保齡總會表揚港將 麥卓賢冀亞洲賽主場再奪金
體壇快訊：桃田大馬車禍司機身亡
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【明報專訊】（請看附圖）
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