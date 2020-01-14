皇馬11次稱霸西超盃 互射12碼挫馬體會 主帥施丹9場決賽全勝

皇馬及馬體會在4強分別淘汰華倫西亞與巴塞隆拿，但在決賽戰至加時仍互交白卷。馬體會之後有沙奧尼古斯及湯馬士柏迪「宴客」，隨着隊長沙治奧拉莫斯第4射得手，4射4中的皇馬以4：1勝出，並成就施丹決賽9戰9捷，其餘8冠分別是2017年的西超盃、3次歐聯、2次世界冠軍球會盃及2次歐洲超級盃。

皇馬累積91冠看齊宿敵巴塞

施丹說：「我都不知道為何9戰9勝，可能皇馬就是這樣。當然，贏冠軍不是易事，特別是對馬體會。兩隊都各有機會。作為昔日球員和現在是教練，我贏取很多錦標。可是我需恭喜皇馬球員。你不努力就會一無所有。」事實是皇馬至今已擁有91個冠軍，與宿敵巴塞隆拿相同，而巴塞和皇馬現於西甲同是19戰得40分，鬥得難分難解。另外，據報拉莫斯昨仗觸傷足踝，或需缺陣兩周。

費達歷高犯規領紅保不失成英雄

此役勝負關鍵之處，或是倒戈的馬體會前鋒艾華路莫拉達，在115分鐘接應直線後單刀，卻在禁區外被皇馬中場費達歷高華維迪從後踢跌，後者雖被逐，卻力保皇馬不失，賽後更獲選決賽最佳球員。

施丹回應費達歷高的犯規道：「這是一個厚顏無恥的犯規，但他那一刻必須這樣做。他做得很好。重要的是他賽後向莫拉達道歉。」馬體會教頭施蒙尼則說：「費達歷高的行為是最重要的，因莫拉達可能取得入球。費達歷高贏了決賽。己隊3天內雖連鬥世上兩支最佳球隊，但表現不落下風。」