體壇快訊：東方菁英盃升A組榜首

卓銘浩長池賽200自未達B標

坐擁3項香港長池紀錄的17歲泳將卓銘浩，上月在例行檢查後懷疑心臟異常，幸最近證實無礙，昨日亦重返維園賽場，出戰香港第一組長池分齡賽，惟他在男子自由泳400米賽事，未能藉前200米達奧運B標。

歐詠芝美國賽晉16強鬥一姐

香港壁球一姐歐詠芝昨遠征美國冠軍錦標賽，在32強以局數11：5、11：5、11：7，輕取英國隊球手，躋身女單16強，將鬥世界一姐、埃及隊的艾慧莉莉。男將葉梓豐則以局數1：3敗予英國隊球手，無緣16強。

佐高域率塞爾維亞奪ATP盃

世界第2的佐高域昨率領塞爾維亞隊，於男子網球ATP盃決賽第2場男單，以盤數2：0勇挫世界一哥拿度，加上男雙伙杜洛伊基取勝，奪走首屆冠軍。另外，「細威」莎蓮娜威廉絲亦在奧克蘭國際賽挫同胞，3年來首奪女單冠軍。

殘陣湖人挫雷霆八連勝

洛杉磯湖人昨於NBA常規賽雖有勒邦占士及安東尼戴維斯缺陣，但新星古斯馬攻入個人今季新高36分，領軍作客以125：110挫奧克拉荷馬雷霆取8連勝。而侯斯頓火箭主場以139：109大勝明尼蘇達木狼，夏登攻下32分，球員生涯得分破兩萬。