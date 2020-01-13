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2020年1月13日星期一
紅軍破五大聯賽得分紀錄 挫熱刺21戰不敗 高普:只在意英超冠軍
國米言和阿特蘭大 拉素10連勝創紀錄
Out Out 轉轉：連拿（西班牙籍門將）
國足吞烏茲別克兩蛋出局 緣盡東京奧運
林大輝證個人賽冠軍加碼200萬 港將奧運奪金獎500萬
孫鎮傑街馬10公里賽奪冠
楊曉威港高球賽列13創逾廿年最佳
港男花劍隊世盃法國站闖4強
體壇快訊：東方菁英盃升A組榜首
電視精選
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Out Out 轉轉：連拿（西班牙籍門將）
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【明報專訊】（請看附圖）
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紅軍破五大聯賽得分紀錄 挫熱刺21戰不敗 高普:只在意英超冠軍
國米言和阿特蘭大 拉素10連勝創紀錄
Out Out 轉轉：連拿（西班牙籍門將）
國足吞烏茲別克兩蛋出局 緣盡東京奧運
林大輝證個人賽冠軍加碼200萬 港將奧運奪金獎500萬
孫鎮傑街馬10公里賽奪冠
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