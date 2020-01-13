紅軍破五大聯賽得分紀錄 挫熱刺21戰不敗 高普:只在意英超冠軍

高普未有派遣新兵南野拓實上陣，續由「埃及文明」組合攻堅，而上半場亦反客為主，可是熱刺主帥摩連奴亦早有準備，以20歲右閘坦根加首次英超「地標」，奧利亞則移前一格當右中場，一起力拒勇銳的紅軍左路攻擊手沙迪奧文尼。37分鐘，羅拔圖法明奴禁區內接應穆罕默德沙拿傳球射入。熱刺下半場脫胎換骨，全場攻門次數急增至14次，比紅軍還要多1次，惟臨門一腳欠佳，終以0：1飲恨，今季英超被紅軍雙殺。

跨季38場不敗 連續30場聯賽入球

紅軍除刷新歐洲五大聯賽首21輪得分紀錄外，還改寫隊史聯賽不敗紀錄為38場，38場得104分亦趕過2018年同期得102分的曼城，同時隊史連續30場聯賽入球，亦追平2006年後首次連續6場聯賽不失球紀錄，但高普說：「冷靜。我們只對今夏所得的錦標感興趣。目標仍未完成，因這聯賽的對手很強，曼城領隊哥迪奧拿不會放棄，我也是。」

摩連奴則說：「高普已與他的球員合作5年，已完全適應他的體能打法。若熱刺球員開賽後，踢出最後20分鐘的足球，我認為己隊早已油盡燈枯，因球員不習慣這風格。」總計摩連奴執教生涯，對壘高普錄得2勝4和5負。熱刺近3場聯賽僅獲1分，以30分跌落第8，被第4車路士拋離9分。

奧巴粗野攔截領紅 阿迪達認骯髒

此外，阿仙奴前鋒奧巴美揚前晚剷傷水晶宮中場麥斯美亞，因施以粗野攔截直接領紅，兵工廠新帥阿迪達稱：「這次犯規看來骯髒，或者己隊未來幾仗會失去他。我為傷出的麥斯美亞感抱歉。」阿仙奴中場盧卡斯托拉拿疑因肌肉受傷退下火線，阿迪達亦表示為他憂心。此外，奧巴美揚被逐及拿卡錫迪補時階段被換走後，中場格列沙加繼去年10月尾主場打和水晶宮後，再任隊長。

（英超消息）