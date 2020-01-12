渣馬最後直路 慎行配速訓練 解構備戰攻略 三管齊下長跑長有

陳嘉威的門生雖然包括香港男子馬拉松紀錄保持者黃尹雋、擁4項青年紀錄的謝俊賢等新星，但更多的是長跑素人，亦不乏學生由最初跑幾分鐘便覺辛苦，到現在也能在學界賽事獲獎。若想踏上長跑路，嘉威sir建議初哥先試行隔天訓練：「慢慢將距離增加，可能是10分鐘、20分鐘，若覺得太辛苦，下一次保持練相同時間。」新手之所以應以時間作為訓練量單位，他說：「用距離去計算會好辛苦，例如10公里跑手，要今日跑到5公里的時候，可能會有點壓力。」

他稱，訓練甚至可拆散至多次數分鐘，目的是提高運動量及鍛煉肌肉。對於貴價跑鞋獲追捧，他稱每名新手練跑前，可按體型選擇保護性強而輕的跑鞋，貴價跑鞋有其功能，但日常練習應考慮耐用性。

患病受傷應棄戰 冒險上陣有害無益

訓練的速度則因人而異，如以一成至十成的辛苦程度計算，嘉威sir毫不猶豫回答「三啦！唔好多過五」。他強調跑步是習慣，而非辛苦自己：「即使達到甚至超過十成，也沒有受傷，但你對跑步的熱誠，可能因為太辛苦而降低。」他又指若不幸受傷或染病，賽前未復元的話，應考慮棄賽，因為總不愁比賽機會，相反「不休息的話難以去到更好的水平」。他對自己的學生也這樣勸告：「跑步是為健康的，不可以連不受傷的最低要求亦做不到。」

最後3周宜減少訓練量

對於有恆常練習的跑手，基本已進入最後備戰期，未來一周作比賽配速訓練，不應再推高強度，進入最後三星期亦要減低訓練量。嘉威sir指細節執行上，去到賽前一周的訓練距離，大約是本周的約六成再減比賽距離，例如現時每周訓練100公里的話，賽前數日可緩步跑不多於20公里。而由於港馬賽道，10公里到全馬的上落斜都較多，比賽日配速建議以每5公里計算，體力才較易平均分配。

文：方嘉豪、黃頴恩