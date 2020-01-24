SUN 周日足球直播

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2020年1月12日星期日
曼聯主場大捷返勝軌 4蛋贈諾域治 次席李斯特城慘負修咸頓
奧巴美揚英超首領紅 阿仙奴水晶宮言和
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52歲三浦知良續約FC橫濱 再戰日職勢破紀錄
伊巴謙正選開齋 AC米蘭近5仗首捷
體壇快訊：楊曉威香港高球賽暫列19
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大馬賽負安賽龍4強出局 伍家朗：證冬訓成效
張瑋桓主場出擊 ITF世巡賽女雙連續兩站奪冠
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【明報專訊】（請看附圖）
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