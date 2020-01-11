男拔萃D1坐亞望冠 3蛋贈西島 下周一決戰香港國際學校

學界D1足球一般在年底舉行4強及決賽，但受過去半年香港社會運動情况，結果2019/20年球季學界足球淘汰賽階段，延期至今年1月才舉行。昨午頭場為前屆決賽戲碼，作為4強內唯一本土學校，男拔萃挾分組賽A1組5戰全勝、入15球只失1球的首名晉級的強勢，面對A2組次名兼多年老對手西島中學，毋懼對方身形佔優，在開賽10分鐘已由譚佑彰及曾以行各建一功，半場領先2：0，曾以行在下半場再下一城，男拔萃終輕取3：0，連續8屆殺入決賽。

HKIS險勝港島中學5：4

另一場4強由兩支國際學校合演「入球騷」，A1組次名出線的香港國際學校，把握對手犯錯下持續領先，終以5：4險勝A2組首名的港島中學。下周一下午將於石硤尾公園球場上演決賽及季軍戰。男拔萃與HKIS繼2015年後再次在決賽對壘，兩隊上月在分組賽交手，男拔萃以7：1大勝。

男拔萃足球教練馮凱文賽後承認，比賽延期影響到球員狀態：「十月時球隊狀態最好，但之後一段時間，個別球員需準備文憑試而很少訓練，不過我們最近不斷安排訓練及友賽，球員今（昨）仗發揮理想。」

劉卓堯盼決賽留美好回憶

男拔力爭4連霸之餘，決賽亦將是隊中翼鋒劉卓堯為校的最後一戰，就讀中四的他，完成決賽後便會返回澳洲繼續學業：「下一場是最後一次代表男拔萃，想為中六師兄們爭冠，也給自己一個美好回憶。」他透露，手持只有澳洲護照，此前未能代表港足青年軍出賽，但他表明，回到澳洲後不會放棄足球。

文、圖：余瑋