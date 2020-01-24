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2020年1月11日星期六
紅軍慧眼識南野 踢法似法明奴 英超勢地標征熱刺
卡尼證養傷至4月 熱刺或簽比亞迪克替補
奧斯爾復勇無意掛靴 冀領阿仙奴奪更多錦標
巴塞憾負馬體會 無緣決戰皇馬
愛斯賓奴簽魯爾迪杜馬斯救亡
1994世盃決賽名宿再交鋒 意軍挫巴西復仇
足壇快遞：國米迎阿軍 山神或復出
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男拔萃D1坐亞望冠 3蛋贈西島 下周一決戰香港國際學校
陳晉一開齋 傑志大勝理文雪恥
伍家朗大馬賽反勝闖4強
體壇快訊：楊曉威港高球賽並列24位過關
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【明報專訊】（請看附圖）
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