紅軍慧眼識南野 踢法似法明奴 英超勢地標征熱刺

熱刺vs.利物浦 now611/621台 明晨01：30直播

以南野拓實區區幾百萬鎊贖身價，在現今市道、現今英超球圈，真箇猶如散紙跌都跌咗，實屬冇得輸的交易，更何况他身為紅軍史上首個真．亞洲球員，潛在經濟效益隨時一年半載已夠回本有餘。當然重點還是有否真材實料，保證上陣時間曝光率，不像曼聯或阿仙奴純為市場考慮，引入董方卓及好幾個日韓國腳，徒成掛名英超兵淪為笑柄。幸好以此角度看南野，同樣毋須太大擔心。

重複過往討論亞援旅歐的難題，主要障礙為非歐盟身分，登陸英倫則因工作證制度而難上加難，通常是先在歐洲大陸過冷河，一邊學法適應一邊等入籍。由此可以想像，真正有機會踏足英超舞台的亞援例子不會多，成功例子自然更少，此乃普遍現象，不獨限於日本或任何一國，以此sample size也不宜認真比較，最起碼吉田麻也在中堅位置捱出頭，便屬亞援異數甚至唯一。能夠留下來站穩陣腳的，關鍵在於多功能和戰術智慧，例如助李斯特城贏英超冠軍的岡崎慎司，又或是今晚將頂替養傷三個月的哈利卡尼、引領熱刺鋒線迎擊紅軍的孫興慜。暫時南野拓實僅在足總盃伙拍半隊青年軍踢了大半場，惟也看得出他符合這兩個條件。

光芒料蓋奧歷治 有力超越香川真司

若要具體跟紅軍原有球員對比，南野拓實最相似的是羅拔圖法明奴。延續在薩爾斯堡慣用的高強度高位壓迫，南野如今在紅軍近乎無縫交接，並且擁有啟動壓迫的獨特觸覺，跟法明奴一樣，是以賽後亦獲高普抽出稱讚這一環，而此也解釋了為何奧歷治靠邊站，把南野放在中路。相對之下，同屬（大阪）櫻花學園出產的進攻中場、當年離開高普麾下轉投曼聯的香川真司，便難免有點生不逢時的際遇之嘆，即使在戰術風格迥異的環境表現尚可，翌季卻面對費格遜退休、莫斯耶就任的轉捩點。

位置多變 利高普試驗新陣式

然而無可否認，南野拓實的位置變化空間大於香川真司，攻擊線上任何司職皆可。南野基本上屬法明奴那類九號半，但亦有差別。後者稍為偏向中鋒，近兩年逐步提升禁區內的威力；南野則偏向十號，覆蓋範圍可達box-to-box，正好讓高普有條件重啟去季前半的四二三一實驗，以南野頂替穩定地發揮不穩兼傷患頻仍的梳頓沙基利，有助進一步加強撕破密集防禦的能力。

不過上周也提到，班霸戰術複雜，新援融入難以一蹴而就，進攻的配合需時更久。高普的新版Plan B成效如何固然得耐心等候，就算是期望今晚南野拓實正選掛帥，跟孫興慜來個日韓雙鋒比併，似乎也不太實際。除非摩連奴又嚟泊大巴——話說高普昨天賽前刻意出口術，睇死摩佬重演執教紅魔時以六人防線抗衡紅軍，「只是換了球隊、換了球員而已」。南野拓實以後備身分在英超初登場不是夢。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高