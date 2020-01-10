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2020年1月10日星期五
華迪4強首回合復出 李斯特城僅和維拉 曼聯失馬古尼陷中堅荒
韓國絕殺國足響頭炮
港足總謀最快2034年踢世盃
伍家朗大馬賽挫周天成闖8強
殘陣皇馬4強淘汰華倫 巴利決賽或候命
火箭擒鷹 夏登楊格同場40+三雙寫歷史
港將楊曉威主場首日低1桿 暫列20位
體壇快訊：男拔萃西島爭入D1決賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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