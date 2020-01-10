體壇快訊：男拔萃西島爭入D1決賽

街馬後日舉行 凌晨起封路

近9000人報名的香港街馬後天舉行，賽會昨公布，港九多處在凌晨1時起分階段封路，受影響主幹道包括東隧、東區走廊、觀塘繞道等。賽會預計活動於下午1時結束，料不抵觸同日3時於中環的公眾集會。

4港將今分途征冬季青奧

第3屆冬季青年奧運今在瑞士洛桑開鑼，港隊首次派出4人參賽。17歲高山滑雪女將金和曉與16歲男將戴志鴻，今午先後出戰超級大迴轉。冰球小將任遊及徐綽希，則與不同國家代表混合組隊出戰三人賽初賽。

澳洲ATP盃反勝英國過關

男子網球ATP盃昨上演8強，東道主澳洲隊在星將基茲奧斯分別在單打及雙打勝出下，以場數2︰1反勝英國隊晉級。至於丹尼麥維迪夫領銜的俄羅斯隊，則以場數2：0淘汰阿根廷隊。至於世界一姐巴迪在布里斯班國際賽首圈，意外敗予美籍的巴拉迪。

PSG大勝闖法聯盃4強

巴黎聖日耳門（PSG）昨主場出戰法聯盃8強，有莫路伊卡迪連中三元，另外射手尼馬和基利安麥巴比各建一功，加上對手聖伊天門將慕連擺烏龍，終以6：1淘汰大部份時間10人應戰的客軍。里爾及里昂亦在主場贏波，晉級4強。