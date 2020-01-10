華迪4強首回合復出 李斯特城僅和維拉 曼聯失馬古尼陷中堅荒

英超射手榜遙遙領先的占美華迪，因傷加上兒子出生而缺陣3仗後，昨為李斯特城復出，維拉則擺出無鋒陣，起用隊長基亞利殊推前攻堅，並反客為主在28分鐘由古爾拔先開紀錄。

主隊全場控球率高達70%，在換邊後重整旗鼓，至69分鐘，伊恩拿祖後備入替，5分鐘後即接應華迪妙傳，助「狐狸軍」逼和1：1，但各項賽事三連勝告終；兩軍次回合於本月29日移師維拉主場。領隊羅渣士承認，球隊節奏太慢，形勢陷於被動，但下半場及時調整，期望次回合做得更好。

李城防中尼迪迪唞1個月

李斯特城正向聯賽盃及足總盃進發，然而昨仗賽前傳來壞消息，已缺陣兩仗的防中尼迪迪，證實腳部要接受手術，料休戰一個月。尼迪迪今季英超攔截次數最多，李斯特城本月缺少這名「攔截王」，除了對盃賽成績構成打擊，亦影響在聯賽向榜首的利物浦進逼，李斯特城現時21戰45分排第2，落後紅軍多達13分兼多踢一場。而利物浦更有法賓奴泰華利斯、祖爾麥迪比及梳頓沙基利陸續復出，明晚可以更完整的陣容作客熱刺。

紅魔4中堅有傷 僅連迪路夫候命

另邊廂，曼聯日前在聯賽盃4強首回合先輸一場，缺陣的後防大將哈利馬古尼，證實臀部肌肉撕裂，領隊蘇斯克查稱，這名英格蘭隊中堅明晚難在英超主場對諾域治候命，有報道指他嚴重的話更要休戰一個月。「魔兵」艾歷拜利、馬高斯盧祖及杜安薛比仍在養傷，剛臨危受命的菲爾鍾斯亦有傷在身，現時僅餘下域陀連迪路夫一名健康的中堅在大軍中。而日前盛傳34歲中場艾舒利楊格，將轉戰意甲加盟祖雲達斯，但據報曼聯昨日向他提出續約1年，以阻止他今夏約滿後離隊。