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2020年1月9日星期四
巴塞衛冕首擊鬥馬體會 基沙文西超盃4強倒戈 伙美斯攻堅
曼聯英聯盃慘敗 4強首戰負曼城 蘇帥狠批表現
文尼首膺非洲足球先生
湖人主場大勝 一眉傷勢未明
佐高域拿度ATP盃領軍首名闖8強
伍家朗李卓耀大馬賽報捷 16強遇周天成諶龍
東方主場挫猛龍 ABL開齋
體壇快訊：香港高球公開賽今揭幕
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【明報專訊】（請看附圖）
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