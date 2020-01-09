巴塞衛冕首擊鬥馬體會 基沙文西超盃4強倒戈 伙美斯攻堅

巴塞隆拿vs.馬德里體育會 明晨03：00開賽

西超盃繼上屆在摩洛哥上演後，今屆移師沙特阿拉伯城市吉達舉行。據報道，西班牙足總因而獲得高達3500萬歐元（約3.04億港元）的戲金，但因比賽地點遙遠，球會發放的4強門票滯銷，截至昨日僅售約1100張，由賽會在當地發售的此仗門票則售罄。而近日美國與沙特附近的伊朗關係緊張，巴塞會方將加強措施保障球員安全。

中東局勢緊張 巴塞加強保安

巴塞近4仗3和，主帥華維迪急需一個獎盃，以減領軍壓力，出征大軍除了受傷的門將達史特根及翼鋒奧士文尼迪比利，其餘主力悉數在陣，以美斯為首的球星周二晚抵埗，獲沙特皇室成員迎接。這名32歲阿根廷隊球星堪稱「西超盃之王」，上陣18場入13球及8次奪冠，成為這項盃賽歷來入球及奪冠最多的球員。巴塞上月於西甲作客馬體會，正是憑美斯一球奠勝。雖然近日再次有傳巴西隊球星尼馬回歸，但今仗另一焦點、將再次倒戈的基沙文，據報表示毋懼競爭，亦樂見對方回巢。

兩隊新星法蘭基迪莊及祖奧菲歷斯，也各有所求。巴塞上仗打吡戰被愛斯賓奴逼和，迪莊兩黃一紅被逐，守將碧基透露，這名22歲荷蘭隊中場賽後自責，雖然教練及隊友未有怪責他，但他今仗定當竭力雪恥；而去年歐洲金童獎得主祖奧菲歷斯，今季加盟馬體會後表現未達預期，多次被主帥施蒙尼換出。他日前受訪時提及，在前球會賓菲加有多愉快，更表明盼有朝一日回歸。西班牙傳媒指出，今仗正是這名20歲「新金童」重新證明實力的良機，當事人則稱需靠隊友協助：「我們要在場上結合成一根繩，團結才是取勝關鍵。」

迪莊求雪恥 菲歷斯冀正名

另外，球員時曾效力皇家馬德里及拉科魯尼亞的域陀，因近日被流出不雅短片，遭西乙球會馬拉加暫停主帥一職。