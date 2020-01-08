19歲入球機器 身形舉止似足偶像 夏蘭特誓當挪威伊巴謙

艾寧夏蘭特於3歲跟隨掛靴的父親，由英格蘭回挪威，加盟地區球會。他在15歲出道，位置是前鋒，而非父親擅長的防守中場：「因這位置太沉悶，我只想向前和入波。」惟他未能證明能耐，在次級聯賽上陣16場0入球0助攻，到賀芬咸試腳亦失敗而回。涉足北歐足球的記者Ben Wells便指出，4年前的夏蘭特與現在判若兩人：「他當年有身高，但踢挪威U18時瘦弱又笨重。」

子承父業 專業態度青出於藍

唯一令小夏蘭特可喜的是，他在這年長高了12厘米，轉投挪超球會莫迪後，亦在前帥蘇斯克查身上獲益良多，但最重要的是心態。身兼經理人的老夏蘭特，說兒子對足球遠比自己專業：「他看到基斯坦奴朗拿度以魚肉為主的餐單，就覺得要去跟隨。」夏蘭特甚至將球員生活推向極致：「我夜晚會帶一副眼鏡防藍光，令睡眠荷爾蒙分泌更好。這是我一名從事這方面的朋友建議的。」其前球會薩爾斯堡的球員甚至指，夏蘭特駕車時，車上最愛播放歐聯主題曲。

投蜂兵求突破 最快下周亮相德甲

是否很像伊巴謙莫域？因為夏蘭特也視「瑞典戰神」為偶像：「你能在他身上學習很多，特別是心態。他總在每間球會展示自己是最佳球員，這是我的目標。」對於怎樣看自己被用作比較，他淡然一句：「總要有人接班吧。」

去年雖在世青盃單場入9球，更成為神射手，上半季為球會上陣22場入28球，但上季在奧地利超聯只得41.5%爭頂成功率，顯示夏蘭特在高空球這一環，仍未及伊巴謙，轉會「蜜蜂兵團」多蒙特後，下周開始在德甲再求突破。惟不論如何，挪威隊3月出戰歐洲國家盃附加賽，他已成為進軍決賽周的希望。

明報記者