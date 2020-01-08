Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
體育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
深度報道
偵查報道
圖片看世界
體育
2020年1月8日星期三
廠兵足總盃險勝過關 半場怒罵起死回生 阿迪達領軍兩連捷
維拉英聯盃征李城 落實借用真禾特
賀歲盃確認無外隊 或港足鬥港聯 一周內落實
C朗意甲首戴帽領祖雲奏凱 盧卡古起孖國米續領群雄
皇馬華倫爭入西超盃決賽 傳莫迪歷下季轉戰美職
安必特負傷上陣 76人掃雷返勝軌
香港高球賽開鑼 伍城鋒主場出擊寓賽於操
體壇快訊：港馬術隊失奧運資格
電視精選
19歲入球機器 身形舉止似足偶像 夏蘭特誓當挪威伊巴謙
近屆世青神射手 頂級賽失敗居多
下一篇
上一篇
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
廠兵足總盃險勝過關 半場怒罵起死回生 阿迪達領軍兩連捷
維拉英聯盃征李城 落實借用真禾特
賀歲盃確認無外隊 或港足鬥港聯 一周內落實
C朗意甲首戴帽領祖雲奏凱 盧卡古起孖國米續領群雄
皇馬華倫爭入西超盃決賽 傳莫迪歷下季轉戰美職
安必特負傷上陣 76人掃雷返勝軌
香港高球賽開鑼 伍城鋒主場出擊寓賽於操
體壇快訊：港馬術隊失奧運資格
電視精選
19歲入球機器 身形舉止似足偶像 夏蘭特誓當挪威伊巴謙
近屆世青神射手 頂級賽失敗居多
廠兵足總盃險勝過關 半場怒罵起死回生 阿迪達領軍兩連捷
維拉英聯盃征李城 落實借用真禾特
賀歲盃確認無外隊 或港足鬥港聯 一周內落實
C朗意甲首戴帽領祖雲奏凱 盧卡古起孖國米續領群雄
皇馬華倫爭入西超盃決賽 傳莫迪歷下季轉戰美職
安必特負傷上陣 76人掃雷返勝軌
香港高球賽開鑼 伍城鋒主場出擊寓賽於操
體壇快訊：港馬術隊失奧運資格
19歲入球機器 身形舉止似足偶像 夏蘭特誓當挪威伊巴謙
近屆世青神射手 頂級賽失敗居多
prev
next