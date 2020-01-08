體壇快訊：港馬術隊失奧運資格

葉姵延大馬賽響頭炮

香港羽毛球隊昨在馬來西亞大師賽展開新年首擊，其中葉姵延於女單外圍賽淘汰緬甸隊球手，躋身主賽圈，男將黃永棋則敗予東道主球手出局；主力伍家朗、李卓耀等今在主賽圈登場。

細威禾琪奧克蘭賽過關

「細威」莎蓮娜威廉絲昨於奧克蘭網球國際賽，以直落兩盤輕取意籍球手；其女雙拍檔禾絲妮雅琪亦挫新西蘭籍對手，齊闖女單16強。世界一哥拿度今日則領西班牙隊，與日本隊在男子網球ATP盃分組賽，爭入8強。

科蘭領華杜斯主持首操

烏拉圭隊名宿科蘭新季執教烏拉圭勁旅彭拿路，昨首次主持操練，曾一同效力港超傑志、剛落實簽約一年的前港足先生華杜斯有隨隊。彭拿路下周五赴美友賽美職球隊，科蘭將首次領軍，備戰下月展開的聯賽。

U23亞洲盃揭幕

U23亞洲盃暨東京奧運資格賽今開打，東道主泰國隊在A組鬥巴林隊，中國奧運隊則於明晚與韓國隊在C組對碰。除已入圍的日本隊，前三名將獲奧運資格。而中超公布於下月22日開季，歐洲國家盃及奧運期間不休戰。