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2020年1月7日星期二
曼聯傷疲迎打吡 馬古尼掛彩 鍾斯料頂上 曼城阿古路伙史達寧猛攻
紅軍副選險勝拖肥 南野拓實地標 高普讚防守積極
林柏特稱基奧特可「落車」
史摩寧犯天條 羅馬吞拖連奴兩蛋
大帝獻三雙 湖人挫活塞五連勝
禾琪奧克蘭賽伙細威奏凱
體壇快訊：洛迪高西超盃無緣倒戈皇馬
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【明報專訊】（請看附圖）
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紅軍副選險勝拖肥 南野拓實地標 高普讚防守積極
林柏特稱基奧特可「落車」
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