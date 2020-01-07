紅軍副選險勝拖肥 南野拓實地標 高普讚防守積極

小將居迪斯鍾斯罰球奠勝

穆罕默德沙拿等主力未列入比賽名單，利物浦昨以南野拓實擔任中鋒。惟他上半場一次起跳未能頂中皮球，全場只得33次觸球，在利物浦正選球員中，僅多於9分鐘傷出的占士米拿及門將阿祖安卡斯迪路。惟領隊高普認為他表現出眾：「是我們想要的球員。在陌生球隊的第一場，賽前只有兩課操練，還展示出（對戰術的）理解，而且他經常領導我們的逼搶。」

南野拓實70分鐘被傷癒的阿歷士張伯倫入替。1分鐘後第3次為紅軍一隊上陣的居迪斯鍾斯，25碼彎入死角，為利物浦奠勝，晉級32強。高普賽後盛讚這名18歲中場，料在法賓奴泰華利斯等7將養傷下，他與翼鋒哈維艾利洛、後衛尼達利菲臘斯等獲更多機會。而愛華頓延續20年作客未勝利物浦後，主帥安察洛堤不滿球隊上半場浪費5次入球機會。

另外，韋斯咸亦作客憑後衛薩巴列達加盟兩年半以來的開齋波，以及柏保路科奴斯補時入球，以2：0擊敗英甲基寧咸，助回巢新帥莫耶斯兩連勝兼保不失。