曼聯傷疲迎打吡 馬古尼掛彩 鍾斯料頂上 曼城阿古路伙史達寧猛攻

曼聯vs.曼城 明晨04：00開賽

曼聯今季遇強愈強，上月初英超作客2：1力克曼城，但過去一個月7仗只勝3仗，近兩仗不勝兼零入球，而足總盃悶和狼隊後亦需下周中重賽，令「紅魔」本月最多或要踢9場，包括聯賽盃兩戰曼城，以及英超作客利物浦。

《泰晤士報》指出，曼聯過去一個月輪換不多，如中堅哈利馬古尼已出戰多達11仗，共上陣968分鐘；拉舒福特在過去10仗亦只有3仗非踢足全場；18歲小將格連活特亦踢了9場賽事；快翼丹尼爾占士在聖誕新年「快車」期間，也只得一仗獲輪換。另外，曼聯今季英超入球集中在8名球員身上，與阿仙奴同屬入球分佈最少的「Big 6」球隊（見表）。

蘇斯克查：照遣強陣抗敵

曼聯中後場仍有不少傷兵，中場保羅普巴及麥湯米尼外，馬古尼亦成為最新的「十字軍」，蘇斯克查昨稱這後防大將上陣成疑：「他昨（前）天步行時仍有一瘸一拐，我們仍有時間觀察其情况，但我不確定他能否有最佳狀態。」若馬古尼缺陣，加上杜安薛比、馬高斯盧祖等仍養傷，中堅位置或需由上月中才有上陣的菲爾鍾斯頂上。

然而，蘇帥強調此役仍會強陣出擊：「對方輪換仍然是強隊，我們將排出最強陣容。這些大戰亦會推動球員得到力量，最重要是心理，以及出色的物理治療師。的確，你總是希望贏得冠軍。我們離這項盃賽也很接近。」至於近期有不少轉會傳聞、今仗同樣因傷上陣成疑的中場連格，蘇帥證實對方已減少使用社交網，正努力重拾狀態，但據報麻煩多多的經理人拉奧拿，將成這英格蘭隊中場的最新合作伙伴。

哥帥汲取上月英超落敗教訓冀復仇

縱使曼聯表現飄忽，但曼城主帥哥迪奧拿汲取上月曼市打吡，主宰控球權卻落敗的教訓，直言未敢輕敵：「在奧脫福比賽將會不一樣，他們很多球員極具速度。我們將會保持風格，繼續爭取入球。」曼城近8仗7勝1負已回勇，雖料今仗會作輪換，但最近傷癒的射手阿古路，將聯同史達寧續正選攻堅。

另外，曼城本季英超21場已失24球，已超越上季全季失球總數。史東斯與拿樸迪的接連受傷，加上高柏尼回流母會安德列治，令哥帥常以費蘭甸奴客串中堅一職，甚至提拔青年軍艾歷加西亞。

據《The Athletic》報道，24歲的斯洛伐克國腳史堅尼亞是曼城收購名單中的首選，但此子與國米續約不久，或需「藍月」重金禮聘，而薩克達的23歲烏克蘭國腳麥維恩高會是後備方案。

（英聯盃消息）