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2020年1月6日星期一
熱刺僅和米堡需重賽 車路士半力淘汰森林 廠兵明晨迎列斯聯
曼聯零中龍悶和狼隊 曼城炒乙組隊過關
朗尼擔正助打比郡破宮
Out Out 轉轉：謝特臣費南迪斯（葡萄牙隊中場）
愛斯賓奴打吡驚險搶1分 武磊射破巴塞寫歷史
AC迎森多 伊巴謙勢演回巢首擊
華杜斯投彭拿路 「難拒科蘭邀請」
42歲卡達NBA生涯橫跨4個十年前無古人
體壇快訊：張浩揚港半馬賽封王
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Out Out 轉轉：謝特臣費南迪斯（葡萄牙隊中場）
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【明報專訊】（請看附圖）
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熱刺僅和米堡需重賽 車路士半力淘汰森林 廠兵明晨迎列斯聯
曼聯零中龍悶和狼隊 曼城炒乙組隊過關
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Out Out 轉轉：謝特臣費南迪斯（葡萄牙隊中場）
愛斯賓奴打吡驚險搶1分 武磊射破巴塞寫歷史
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