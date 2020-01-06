熱刺僅和米堡需重賽 車路士半力淘汰森林 廠兵明晨迎列斯聯

阿仙奴vs.列斯聯 體通天下、無綫85台 明晨03：56直播

孫興慜復出掛帥無功而回

熱刺昨晚出征英冠球隊米杜士堡，客軍以英超停賽後復出的孫興慜，以及翼鋒盧卡斯莫拉掛帥，中、後場亦有基斯甸艾歷臣、迪利阿里及簽新約的艾達韋列特等壓陣，但兩軍上半場互交白卷，熱刺換邊後更被「米堡」鋒將艾殊利費查在50分鐘打開紀錄。熱刺領隊摩連奴在6分鐘後變陣，一口氣換入中場拉美拿及盧施素，並在61分鐘奏效，莫拉接應後衛奧里亞右路傳中輕易頂入扳平，惟各一言和完場。

另一倫敦球會車路士此役收起前鋒譚美阿巴謙、翼鋒基斯甸普列錫及韋利安等，改以巴舒亞伊為箭頭，柏度洛迪古斯及赫臣奧杜爾分任左、右翼，後者甫開賽6分鐘便接應柏度斜傳，於右路起左腳射入先開紀錄。33分鐘，赫臣奧杜爾又在右路推大位起左腳命射，森林門將佐敦史密夫擋出不遠，被敵軍中場巴克里補中，助車路士上半場領前2：0，並以這比數結束全場。

另外，車路士左閘馬高斯阿朗素因不受重用，昨日傳出將離隊，攻擊手韋利安則獲熱刺領隊摩連奴青睞，希望再度合作。「藍戰士」據報為未雨綢繆，向拜仁慕尼黑後衛阿拉巴，以及水晶宮翼鋒韋費特沙夏招手。水晶宮則有意羅致上陣不多的車路士前鋒巴舒亞伊，傷兵問題嚴重的阿士東維拉，亦欲借用車路士中場真禾特。

傳阿迪達欲斟保定

至於阿仙奴明晨於足總盃第3圈，迎戰英冠一哥列斯聯，賽前傳出兵工廠新帥阿迪達已放棄中堅梅斯達菲，向拜仁的31歲守將謝路美保定打主意，據報轉會費約1800萬鎊（約1.83億港元）。此外，阿迪達警告隊長奧巴美揚需對球隊忠心，暗示這名只餘18個月合約的加蓬隊前鋒應盡快續約。

（足總盃消息）