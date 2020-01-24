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張瑋桓主場揚威ITF世巡賽 女雙伙台選手封后

【明報專訊】肩負主場最後希望的香港女單一姐張瑋桓（右），昨於維園伙中華台北隊的吳芳嫺，以直落兩盤輕取中日跨國組合，以ITF世巡賽女雙冠軍迎新年好開始。張瑋桓明日續戰第2周賽事，在香港站再爭佳績。

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