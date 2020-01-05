幻變花式 亞洲一哥雙輪夢 擁世界賽6銅 黃展韜迎難而上

2019年12月，港人剛見證「牛下女車神」李慧詩，主場在場地單車世界盃封后。與此同時，花式單車港將黃展韜遠赴地球的另一端，在瑞士出戰世界賽打破亞洲紀錄，再收穫個人第6面世界賽銅牌。訪問約在世界賽後，事前搜集資料，發現報道寥寥可數，對上一篇正是他在2018年，第五度奪得世界賽銅牌。身披同款同色的港隊單車戰衣，同樣揚威國際、躋身世界級車手行列，眼看李慧詩的一舉一動備受關注，26歲的黃展韜卻沒有埋怨同人唔同命：「自己從不比較，也沒什麼感覺。」誠然花式比併，亦非對抗性運動，成敗關鍵從不是別人，而是自己。

破亞洲紀錄 再追世界頂端

不過，世界賽穩入三甲多年，獎牌仍未轉換顏色，記者不禁猜想是否遇到瓶頸。黃展韜卻謂，20歲當年首奪銅牌，全靠別人嚴重失誤才幸運「掂」到頒獎台，其後以此鞭策自己，盼用實力爭勝，最終連年奪牌。他透露下屆提高目標，盼「掂」到銀牌，但拒讓目標成為壓力：「對我而言，成功感來自練成新動作。最重要是練好動作、裝備自己，若分數夠高，名次就是你的。」黃展韜在9歲時，偶然看到花式單車表演為之着迷，報名參與康文署興趣班，享受練習花式的刺激，甚至練習時落地失誤，曾令左腳腳掌骨裂亦無損熱情。

升中後放棄田徑、游水，他一心專注單車上，更不滿足於每周末4小時的練習，暑假自發到德國的體育學校特訓一個月。他憶述中一時發電郵查詢，得該體校教練「收留」，初嘗專業訓練。每日朝九晚六，僅得周日半天休息，十多歲的小伙子沒被嚇怕之餘，更為日後打下紮實根基：「德國技術發展成熟，教法亦有系統，把動作分析得很仔細，練成後更穩定。當地也會在訓練前熱身、課後拉筋，反觀在港練畢兩小時，已急於交場。」

拒任全職車手盼留住熱情

世界賽規定車手需滿15歲，黃展韜剛適齡已贏出隊內選拔。首次征途令他大開眼界，矢志練成世界級車手的花式：「有一個是由座位跳上手把，水平最高的車手都會做，我一看就覺得很型。這動作要很大膽才做到，後來練成了覺得很滿足，又可以練下個新動作。」單車花式數以百計，練之不盡，亦正是這份新鮮感，令他對這運動從一而終。前年大學畢業，黃展韜投身職場，每周3天放工後訓練，除了因為香港沒有全職花式單車運動員，亦因他想留住熱情：「練了這麼多年，我至今仍保持『玩』的心態，不想只變成工作，希望每次到單車館都是開心的，遇挫折才不易沮喪，能繼續奮鬥。」

文：黃頴恩

圖：林靄怡