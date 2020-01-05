愛華頓足總盃狙擊紅軍 安帥誓再當剋星 求20年來打吡作客首捷

利物浦vs.愛華頓 體通天下、MyTVSuper306台 明晨00：01直播

安帥在賽前談及利物浦於2015年解僱羅渣士，球會委任高普之前，也曾考慮聘請他：「那是在我離開皇馬之後，班主（持有利物浦的芬威體育集團）曾經找過我商談，因為他們需要新領隊。不過我覺得他們做了正確決定，高普在利物浦做得相當好。」他這兩季帶拿玻里出戰歐聯，均在主場淨勝利物浦，不過要在愛華頓重施故技的難度甚高，特別是「拖肥」自2000年起，作客晏菲路不曾勝出，包括上月在聯賽以2：5慘負，當時賽後接替馬高施華的安帥也稱，球隊難與當時的拿玻里比較。

曾領拿玻里歐聯兩挫利物浦

另邊廂的高普則歡迎對方進駐默西塞特郡，甚至還推介房子做鄰居，但礙於宿敵關係，不便邀請對方作客家中。當然，利物浦會在晏菲路擺下擂台，但會在默郡打吡戰強陣嗎？相信不會。高普說：「我們尊重每個對手和比賽，但我從不因為個別對手而做事。」他又再抱怨賽程太密，更搬出球迷發炮：「有些人可能看足每一場直播，我不認為這對人際關係有好處。對我來說也不好了，因為我因工作需要，在聖誕假要看足球。」

紅軍新兵南野拓實勢地標

利物浦現時仍有大量傷兵，預計日本隊中場南野拓實可首次為球隊披甲，16歲翼鋒哈維艾利諾、由德乙史特加回收的中堅尼達利菲臘斯，亦料正選上陣，預計華基爾雲迪積克或祖高美斯，其中一人會輪休，高美斯則表明想踢打吡戰。

多支英超球會今、明兩天，在第3圈對陣低組別球會。水晶宮迎戰英冠打比郡將是較接近的對壘，韋斯咸及錫菲聯只需鬥英甲及全國聯賽（第5級）球會。而在昨晚的比賽，強陣的般尼開賽23分鐘連入3球，終以4：2擊敗彼得堡，罕有正選的門將祖赫特據報受阿士東維拉青睞。