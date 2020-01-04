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2020年1月4日星期六
冬窗引援靠彩數 曼市雙雄防中存憂 月內難尋替代
利物浦兩蛋挫錫菲聯 1年37場不敗
卡尼唞3周無緣鬥紅軍 張伯斯重創提早收咧
夏薩特續養傷 無緣西超盃
朗尼「地標」助攻 打比郡挫班士利
伊巴謙回巢AC踢半季 馬甸尼波班贈慶
體壇快訊：雲邦賀斯傳掌中超富力
電視精選
謀而後動 港足孔明幕後獻策 輔主帥擬未來 朱志光盼循序漸進
桃李滿門
與子分隔兩地 社交網消除隔膜
黃洋傑志第250仗 冀成後輩榜樣
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【明報專訊】（請看附圖）
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