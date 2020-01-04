謀而後動 港足孔明幕後獻策 輔主帥擬未來 朱志光盼循序漸進

59歲的朱志光是屬香港少數持有亞洲足協專業教練牌照的教練，過去3季半為傑志兩度成為本土三冠王。今季朱sir在傑志由主教練改任足球總監，香港足總去年8月委任他為港足助理主教練，任期約半年，以協助去年4月上任的主教練麥柏倫（圖1右），攜手出戰世盃外及東亞盃。港足在世盃外暫5戰1勝2和2負，在亞洲區次圈C組以5分排第4，面對伊朗隊及伊拉克隊等西亞勁旅，兩仗均僅負0：2，東亞盃則3戰皆北敬陪末席，惟羅梓駿及鄭兆均等小將都有上陣機會，為未來鋪路。

熟悉球員特質 以人脈經驗輔麥柏倫

熟悉香港球員特質的朱志光，將自身優勢注入港足，亦善用亞洲賽經驗及東南亞脈絡。朱sir自認是「很本土的教練」，除了港足隊長黃洋、唐建文等傑志球員，其他球會的港腳也對他敬重有嘉。朱sir說：「我曾跟不少現時的港足球員共事，當中有富經驗的，也有年輕的，亦了解其他球會的港將。外籍教練（麥柏倫）來港數月，要立即掌握球員特質是困難的，我希望做到協調角色，並以過去亞洲賽經驗幫助港隊。」

2018年帶領傑志參加亞冠分組賽，面對中、日、韓列強球會，讓朱sir領悟到一場球賽，戰術部署要分階段。如早前主場2：0勝柬埔寨隊一役，對手傳球能力強，港足就靜待時機尋找空位入球：「90分鐘比賽不能一直用同樣踢法，戰術要分階段。香港球員耐力及對抗性不足，面對個人能力高的對手，心急進攻會蝕底，只能以戰術彌補差距。」天時、地利，也靠人和，朱志光讀教練課程時，不少同學現是東南亞國家隊或球會教練，關係有助港足安排更多友賽：「青年球員要提升能力，就要多點跟較強的國家隊比賽，踢得多便不會怯場。」

首務做好防守 予小將機會續累積經驗

半年來與麥柏倫共事，朱志光認為合作不錯：「無論訓練還是踢法，他都願意放下身段聽取意見。他為人認真也有野心，很想港足進步。」港足將於3月及6月出戰餘下3場世盃外，麥柏倫早前表明有意繼續跟朱志光合作，最終仍待球會及港隊決定，但朱sir似乎也想「好頭好尾」，對港足展望更已有腹稿。他認為，現時不能操之過急，短線及長遠計劃需並存：「世盃外圍賽前，不少球迷都預計，港足對伊朗隊或伊拉克隊會輸5、6球，亦無人料到我們能打和巴林隊。畢竟教練需要『業績』，港足先要做好防守，解決進攻問題就要善用入籍兵，守將謝家強及迪高入籍後也有助調動。」

長遠方面，朱sir認為要繼續讓本地球員累積大賽經驗，同時達致進可攻、退可守：「使用4-3-3陣式較易攻守調配，防守時可變成5人中場，組織進攻時也不用單靠長傳急攻。港足目前未有足夠進攻球員，比賽形勢會較被動，跟勁旅鬥攻是妙想天開。經歷東亞盃，港將需提升比賽節奏及體能。」

文、圖：余瑋