冬窗引援靠彩數 曼市雙雄防中存憂 月內難尋替代

狼隊vs.曼聯 曼城vs.維爾港 體通天下 明晨01：31直播

兜了個大彎，其實今次主題乃英超冬窗。傳統上，一月並非增兵好時機，尤以班霸分子幫助有限，而這個傳統是已獲理論與實證支持。當中的理論為，季中增兵對於中下游隊伍的即食功效普遍較顯著，一來原有球員質素不高容易upgrade，二來戰術不及上游球隊仔細而容易消化及融合。正因如此，VVD加盟利物浦後，能夠立即產生巨大作用，可謂百中無一的例子；幸運的話，可以像盧卡斯莫拉那樣，經過半年儍吓儍吓的適應期後終有出頭天，可惜更多的是曼聯交換得來阿歷斯山齊士之類多輸局面。

紅軍簽VVD成功屬百中無一

於是乎，儘管曼聯此際個別位置有明顯缺失，也難以對今個冬窗抱有期望。延續過去大半年對紅魔的評價，具備背門功的中鋒第二人選欠奉，假如迪比的回購協議依然生效，價錢平平哋不妨考慮，但未算最急需補完，真正刻不容緩的是防中或墮後中場，而此乃蘇斯克查近日亦連番坦承的問題。不過蘇B也只是眼見麥湯米尼與保羅普巴一傷再傷、將倦勤一兩個月，才堅定了增援的訴求。事實卻是，身為防中控的柏高於上季尾（甚或更早）便直接指出罩門所在。

無疑費特洛迪古斯站穩陣腳紓緩了紅魔窘境，惟沒有根治毛病。畢竟要發現另一個卡域克實屬可遇不可求，遑論在短短一個月的冬窗，以合理價錢洽購理想目標；而這個目標倘若從無英超經驗，就更要冒上習慣不了英式足球獨特風格節奏的風險。此所以，紅魔在今晚的足總盃第三圈出征歡喜冤家狼隊，還有下周中聯賽盃4強首回合火併曼城的後顧，先求死守博重賽返主場等運到，也不失為下策之中的無奈選項。

真係日頭唔好講人，說到防中初登英倫水土不服，曼城正好有個人辦。平心而論，洛迪卡斯簡迪上半季演出不算差，然而參考費蘭甸奴當年也要花費一兩年，才轉型為適合英國波的防中，要求洛迪擔大旗也太苛求——雖則根源始於中堅傷的傷、渣的渣，費蘭甸奴被迫拉後。藍月無論長短線都需添加中路守將，基於哥迪奧拿的戰術複雜程度，早買未必早享受，今晚足總盃衛冕第一擊迎戰英乙維爾港更是怎也無用武之地，但本月入手準備來季反擊紅軍也不壞。

曼聯曼城足總盃分途戰第3圈

在英超暫仍壓住藍月居次席的李斯特城，今晚足總盃亦會亮相迎擊韋根。柏高本來唯一的擔心乃占美華迪可否捱足全季，但近日看伊恩拿祖都頂得吓，李城冬窗首要任務大概是保住所有主力不賣。至於Big Six餘下幾隊，阿仙奴欠中堅、車路士欠副選中鋒，俱在今季較早前分析過，不贅；而熱刺的哈利卡尼易傷更是開口中，摩連奴會否又用盧卡斯串演中鋒？最後的利物浦嘛，羅致南野拓實已是為長遠鋪路，冬窗應該收爐了。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高