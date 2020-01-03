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2020年1月3日星期五
阿仙奴兩蛋贈曼聯 阿迪達響頭炮 結束4輪不勝迎新年 紅魔季內首負「Big 6」
普巴或動足踝手術 料養傷1個月
主耶穌起孖助曼城險勝 肥安領拖肥首敗
韋斯咸4蛋贈般茅 莫耶斯旗開得勝
南區簽31歲前飛馬中場文迪斯
港車隊下周征迪拜24小時耐力賽
Out Out轉轉
體壇快訊：占士三雙領湖人三連勝
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【明報專訊】（請看附圖）
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普巴或動足踝手術 料養傷1個月
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