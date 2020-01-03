阿仙奴兩蛋贈曼聯 阿迪達響頭炮 結束4輪不勝迎新年 紅魔季內首負「Big 6」

這場「雙紅會」開賽僅8分鐘，阿仙奴即由尼高拉斯比比門前先開紀錄。主場之利的兵工廠，是役佔盡上風，完半場前再憑一次角球攻勢，由中堅柏柏斯達夫普路斯大腳抽入，半場兩球領先的比數，亦成為最終賽果，為領隊阿迪達上任領軍3仗以來，終於嘗得勝利滋味。賽後這名「槍手」前隊長感激球迷支持，並為球員表現感到自豪：「我想在球場上看到的一切，今（昨）晚都看到了。球員們對比賽投入程度及戰意，都是無與倫比的。」阿仙奴賽後21戰得27分升上第10位，較排第5的曼聯少4分，後者維持31分，落後第4的車路士5分。曼聯今季首次不敵「Big 6」球隊（見表），同時亦是兵工廠首挫「Big 6」。

里奧讚奧斯爾積極脫胎換骨

兵工廠進入「阿迪達時代」後，當中被內地傳媒封殺的奧斯爾，在前隊友麾下作賽，表現明顯更加積極。昨仗數據顯示，這名踢足全場的31歲德國隊中場，跑動距離高達11.53公里，屬全隊之冠，全場只僅次於對方中場費特洛迪古斯。除了不惜氣力，他更有多達10次重奪控球權，一改昔日「懶洋洋」的印象。評述賽事的曼聯名宿里奧費迪南也稱，如今的奧斯爾像脫胎換骨，相當享受比賽。

尹佩斯批蘇帥落敗後面帶笑容

另邊廂，曼聯結束兩連勝，並是今季英超第5場未有入球。領隊蘇斯克查賽後承認優勝劣敗：「對手比我們踢得更有朝氣，球隊在上半場節奏太慢，可能有些疲態所致，到下半場向對手施壓時，但仍然沒辦法取得入球。」而蘇帥受訪時仍面帶笑容，引來先後效力阿仙奴及曼聯、昨任評述嘉賓的尹佩斯不滿。這去年5月掛靴的荷蘭隊傳奇射手認為，球隊落敗後應收起笑容，更應顯得憤怒，讓麾下對主帥抱有畏懼之心。兩隊將於足總盃第3圈分途出擊，曼聯將作客狼隊，阿仙奴則主場碰暫列英冠榜首的列斯聯。