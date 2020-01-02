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2020年1月2日星期四
倫敦雙雄元旦出師不利 熱刺敗陣卡尼傷出 車路士遭逼和前四危
紅軍乘勝追紀錄 南野拓實無緣地標
東方簽兩射手衝冠 辛祖盧卡斯與李志堅重逢
賓菲加斥1.7億簽蜂兵韋高
勝利船挫鹿角首奪日皇盃
獨行俠反負雷霆 當錫轟35分難阻兩連敗
體壇快訊：滿貫挫東方奪元旦盃
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【明報專訊】（請看附圖）
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